В Ставрополе продолжаются ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 7 ноября развернутся две ярмарки выходного дня. Они проходят в рамках акции «Покупай ставропольское!». Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Как и прежде, производители привезут сезонные овощи и фрукты, бакалею, мучные изделия, копчености, рыбу и многое другое. Ярмарки пройдут по адресам: Васильева 35\1, Ленина 74\17,

Время работы ярмарок с 08:00 до 16:00.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ночь с 6 по 7 ноября на Ставрополье температура воздуха составит 1-6 градусов тепла. Местами в крае пройдет небольшой дождь.

По данным Гидрометцентра, днем 7 ноября воздух прогреется до 8-13 градусов. К обеду дожди прекратятся. Но поднимется северо-западный ветер, порывы которого достигнут 15-18 м/с.