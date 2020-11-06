Часть улиц в центре Ставрополя 8 ноября останется без света

Более подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35 Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Четыре улицы в центре Ставрополя 8 ноября на время останутся без электроэнергии. Света не будет с 09:00 до 13:00 по следующим адресам: ул. Михаила Морозова, ул. Пушкина, 1; ул. Дзержинского, ул. Маршала Жукова, 7.

Это необходимо для проведения работ в трансформаторной подстанции.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам оперативно-диспетчерской службы АО «Горэлектросеть»: 009, 26-03-00, 29-12-35.

Напомним, что на Ставрополье установились неблагоприятные погодные условия. В ночные и утренние часы наблюдается туман. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Ставропольских водителей предупредили об аварийности на дорогах из-за сильного тумана. Так, за последние сутки в крае по этой причине произошло несколько ДТП.