Губернатор Ставрополья поручил открыть постоянную горячую линию по ситуации с коронавирусом

Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения края открыть постоянно действующую горячую линию для информирования жителей края о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом Фото: Архив КП

Губернатор Ставрополья поручил запустить в крае постоянно действующую горячую линию для информирования жителей о мерах медицинской профилактики и помощи пациентам с коронавирусом.

По поручению главы региона в крае ведется развертывание дополнительных инфекционных коек. Они создаются в лечебных учреждениях Георгиевска, Буденновска, Пятигорска, Невинномысска и Ставрополя. Планируется, что до конца ноября коечный фонд увеличится до четырех тысяч мест. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников доложил о ходе заключения контрактов по закупке лекарств для бесплатного обеспечения ими тех, кто лечится от коронавируса в амбулаторных условиях.

По его словам, только после завершения этих процедур станет возможно доставлять эти медикаменты пациентам непосредственно на дом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За сутки скончались еще три человека. Всего за время пандемии жертвами болезни стали 456 ставропольцев.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. За последние сутки коронавирусом заболело еще 204 человека.

Всего диагноз зафиксирован у 23319 жителей региона. Победить болезнь смогли 18359. А за последние сутки выздоровели еще 250 человек.