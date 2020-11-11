На Ставрополье провели почти 800 тысяч исследований на коронавирус

На Ставрополье к 11 ноября выполнили 96023 исследования на новую коронавирусную инфекцию. За сутки лаборатории провели 7036 тестов методом ПЦР.

Выявлено 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За период пандемии диагноз подтвержден у 23527 человек, из которых 1789 – дети, в том числе выздоровевшие – 1593.

Всего выздоровели 18569 человек, 210 выписаны накануне. Карантинные мероприятия завершены в отношении 85902 человек – они сняты с медицинского наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

Остается под медицинским наблюдением в стационаре и на дому в самоизоляции 11321 человек.

Лечение в стационаре получают 1532 пациента с установленным Covid-19: у 199 отмечается тяжелое течение болезни, в том числе 23 поддерживаются аппаратами ИВЛ; 763 – в состоянии средней степени тяжести; остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Пандемия за весь период унесла жизнь 461 человека с подтвержденным коронавирусом. В стационарах медицинских организаций койки для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями свободны на 19%.

Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 37%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров поручил проработать механизмы для приостановки деятельности развлекательных заведений и предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

По словам главы региона, предложения должны быть внесены в течение ближайшей недели.