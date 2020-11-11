На Ставрополье накажут няню, которая издевалась над детьми

На Ставрополье продолжают обсуждать жестокий поступок 31-летней няни по имени Саида. Напомним, на днях молодая мама разместила в соцсетях видео, на котором няня по найму бьет ее двухлетнего сына.

Общественный резонанс помог привлечь Саиду к ответственности. Горе-няне назначили штраф за побои.

Суд оштрафовал женщину на пять тысяч рублей. По словам матери малыша, няня на судебном заседании утверждала, что бить детей ей разрешила их родная мать.

- Она обвиняла меня в том, что я курю, пью, поздно возвращаюсь домой. Тогда зачем же я наняла няню, чтобы она ухаживала за моими детьми, пока я «веду праздный образ жизни»?. Тогда бы вообще оставила малышей без присмотра и жила бы своей жизнью, - возмущается Дарья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что сеть взорвал ролик, который опубликовала отчаявшаяся жительница Ставрополья. Мама двух детей поделилась видео издевательств няни над двухлетним сыном. Причем, как призналась женщина, она доверяла этой работнице, как родной сестре.

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