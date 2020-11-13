В Ставрополе 14 ноября развернутся ярмарки выходного дня

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В ближайшую субботу 14 ноября жителей Ставрополя ждут на ярмарках выходного дня. На каждой площадке горожанам представят товары от более 20 производителей со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

В ассортименте - свежие сезонные овощи и фрукты, а также бакалейные товары, колбасные изделия рыба и многое другое.

Ярмарки будут работать с 08:00 до 16:00 по адресам: ул. Васильева, 35/1, ул. Ленина, 74/17.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что власти Ставрополья запретили подросткам гулять по торговым центрам без родителей.

Мера связана с ограничительными мерами по коронавирусу, следует из постановления губернатора.