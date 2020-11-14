Опубликовано видео допроса обвиняемого в жестоком убийстве семьи на Ставрополье

В Новоалександровске следователи завершили расследование уголовного против мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на семью и убийстве супругов, совершенных 20 лет назад.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 44-летний Анатолий Зименков обвиняется в убийство двух лиц, разбое и умышленном уничтожении имущества.

Инцидент произошел летом 2000 года. Анатолий Зименков вместе со сводным братом Андреем Зименковым и двумя знакомыми – Семковым и Гильмулиным разработали план разбоя, убийства и поджога дома семьи, проживавшей в хуторе Воровском Новоалександровского района.

Вечером обвиняемый вместе с тремя сообщниками в масках и перчатках, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой ворвались в дом к супругам. Они избили потерпевших по голове, связали их.

После этого злоумышленники похитили 7,5 тысяч рублей, бутылку шампанского, бутылку вина, сумку, несколько футболок, шоколадки и вафли. На этом преступники не остановились. Они подожгли дом и скрылись.

Тогда, 20 лет назад, по «горячим следам» удалось задержать только троих злоумышленников.

В 2001 году их приговорили к длительным срокам. Семков получил 20 лет , Андрей Зименков и Гильмулин – по 22 года в исправительной колонии строгого режима. В апреле 2029 правоохранители поймали Анатолия Зименкова.

Мужчина все эти годы проживал в Ставрополе под другой фамилией. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. Скоро уголовное дело поступит в суд для рассмотрения по существу.