Погорельцев временно поселят в школу Ставрополя

Жильцов дома в Ставрополе, где произошел пожар, на время переселят в школу №11. Людей отвозят по желанию, сообщил мэр Иван Ульянченко.

- Эвакуированы 200 человек. Развернут пункт временного размещения в 11 школе, чтобы люди не мерзли. Автобусы прямо сейчас отвозят желающих в школу. Параллельно с этим проводим инструментальное обследование на предмет дальнейшей возможности эксплуатации здания, - написал градоначальник.

15 ноября в Ставрополе загорелся шестиэтажный жилой дом. Здание не было газифицировано, но пожар стал следствием взрывом газового баллона, уверяет источник "КП". Волна снесла ненесущую стену между квартирами. Площадь возгорания была 70 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать за час.

Пострадали три человека: двух мужчин увезли в больницу с тяжелыми ожогами, женщине назначили амбулаторное лечение. Были еще два пострадавших, но они отказались от медицинской помощи и куда-то исчезли.

Фото с места ЧП: "КП"

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку по факту пожара.

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