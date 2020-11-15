Стало известно, когда на Ставрополье выпадет первый снег

Прогноз погоды на 15-17 ноября. Фото: stavpogoda.ru

Краевой Гидрометцентр сказал, когда на Ставрополье выпадет первый снег. Осадки в некоторых районах ожидаются в ночь на 16 октября. Температура опустится до -2, возможен сильный ветер.

Прогноз погоды. Фото: stavpogoda.ru

Днем снега не будет, потеплеет до +7. Но уже ночью осадки возобновятся, и температура опустится до -3. Скорость ветра во все дни будет 6-11 метров в секунду, но в некоторых частях Ставропольского края возможны порывы до 24 метров в секунду.

Ранее ГИБДД по Ставропольскому краю предупредила местных жителей об изменениях в погоде. Они предупредили, что уже на следующей неделе на дорогах появится гололед. Водителям советуют заранее переобуть машины, чтобы уменьшить шансы возникновения ДТП на дорогах края.