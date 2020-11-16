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На Ставрополье увеличили число коек для больных коронавирусом

Число умерших от инфекции достигло 481
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 20%

Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 20%

Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье в стационарах медицинских организаций увеличили количество коек для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями до 3479.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, они свободны на 18%. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 20%.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился у 213 человек.

Число заболевших в крае достигло 24592. Победить болезнь смогли 20470 пациентов. А за прошедший день – 298.

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