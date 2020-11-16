На Ставрополье дорожные камеры помогли выявить более 1,2 млн нарушений ПДД

Административные правонарушения были зафиксированы с начала этого года при помощи 75 краевых комплексов автоматизированной фото- и видеофиксации и 55 аналогичных комплексов Росавтодора.

На начало ноября камеры выявили более 1,2 млн фактов нарушений правил дорожного движения - превышение скоростного режима, игнорирование требований дорожной разметки и проездов на запрещающий свет светофора.

Общая сумма наложенных на водителей штрафов за 9 месяцев 2020 года составила почти 794 млн рублей.

В 2021 году Минпром края вместе с управлением ГИБДД ГУ МВД России по краю планирует произвести ротацию комплексов ФВФ для обеспечения безопасности на новых участках автодорог.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске в тройном ДТП с грузовиком пострадал человек. В итоге водитель грузовика «МАЗ», 65 — летний житель Ессентуков получил травмы. Его доставили в больницу. Виновницей ДТП стала 43 — летняя жительница Ессентуков. В аварии женщина не пострадала.

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