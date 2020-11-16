В Пятигорске в тройном ДТП с грузовиком пострадал человек

Инцидент произошел на Бештаугорском шоссе в Пятигорске. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ГИБДД.

По данным ведомства, водитель автомобиля «Мерседес» не уступил дорогу грузовику. В результате столкновения «МАЗ» отбросило на отбойный брус. Грузовик перевернулся.

В этот момент на полном ходу в него врезался движущийся сзади, в попутном направлении «Хендай».

В итоге водитель грузовика «МАЗ», 65 — летний житель Ессентуков получил травмы. Его доставили в больницу. Виновницей ДТП стала 43 — летняя жительница Ессентуков. В аварии женщина не пострадала.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье дорожные камеры помогли выявить более 1,2 млн нарушений ПДД.

Общая сумма наложенных на водителей штрафов за 9 месяцев 2020 года составила почти 794 млн рублей.

Мы в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/ ВКонтакте: https://vk.com/kpstav Одноклассники: https://ok.ru/stavkp Facebook: https://www.facebook.com/kpstav