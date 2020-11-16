Яндекс: Первый снег на Ставрополье выпал в Арзгирском районе

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Первый снег на Ставрополье выпал в Арзгирском районе, следует из данных онлайн-карты "Яндекс.Погода".

Снег с дождем на территории начался в 12:30 и в течение часа должен закончиться. С 13 часов первые осадки выпали в Ипатовском городском округе, Петровском и Апанасенковском районах. Непогода закончится только через два часа. В других частях Ставропольского края - Шпаковском, Труновском, Грачевском, Красногвардейском и Новоалександровском районах, а также в Ставрополе и Михайловске - должен идти дождь. Правда, пользователи сети уверяют, что, несмотря на пасмурность, осадков пока нет, а там, где их заметили, они были незначительными.

Как будут себя вести осадки на Ставрополье к 15 часам. Фото: "Яндекс" Фото: Варвара АНТОНОВА

Краевой Гидрометцентр обещал 16 ноября осадки в некоторых частях региона. В ночь на вторник температура упадет до -2 градусов. В Ставрополе первый снег ожидается 17 ноября, он будет идти вместе с дождем.