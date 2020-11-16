Глава Невинномысска вылечился от коронавируса

Мэр Невинномысска Ставрополья Михаил Миненков сообщил, что преодолел заражение коронавирусом и вернулся к работе.

- Переболел коронавирусом и всю прошлую неделю провел на самоизоляции. Два последних теста показали отрицательный результат. Сегодня приступил к работе, - рассказал градоначальник.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что мэр Кисловодска Александр Курбатов рассказал о своем заражении коронавирусом. Лечение он проходит амбулаторно.

- Информирую вас, что еще несколько дней буду находиться на самоизоляции. У меня был подтвержден положительный тест на коронавирусную инфекцию. Лечусь амбулаторно, в соответствии с рекомендациями врачей. Работаю дистанционно, - написал Курбатов.

Чиновник сдал повторный тест на коронавирус. Он оказался отрицательным.

Напомним, на Ставрополье в стационарах медицинских организаций увеличили количество коек для больных коронавирусом и внебольничными пневмониями до 3479.

Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, они свободны на 18%. Реанимационные койки, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких, свободны на 20%.