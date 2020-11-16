Губернатор Ставрополья поручил организовать производство медицинского кислорода

Владимир Владимиров отметил необходимость скорейшего развертывания дополнительных коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Ставрополья провел в режиме видеоконференцсвязи заседание краевого координационного совета по противодействию коронавирусной инфекции. Обсуждены мероприятия по снижению рисков распространения заболевания.

Одним из важных факторов, способных повлиять на эпидситуацию, Владимир Владимиров назвал усиление профилактической работы в отраслях экономики, возобновивших свою работу.

– Я понимаю, что бизнесу нужно зарабатывать, и мы даем такую возможность. Но это не должно перевешивать безопасность для здоровья людей. Поэтому, чтобы не возвращаться к прежним ограничительным мерам, владельцам бизнеса нужно самым внимательным образом отнестись к соблюдению всех профилактических мер и требований, – заявил губернатор.

Обсудили ситуацию в сфере здравоохранения края. Владимир Владимиров отметил необходимость скорейшего развертывания дополнительных коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19.

По информации краевого минздрава, в больницах Ставрополья уже перепрофилировано около 680 дополнительных инфекционных коек. Работа продолжается, в ноябре-декабре общее количество мест для пациентов с коронавирусной инфекции превысит 4 тысячи.

Также в медицинских организациях сформирован неснижаемый запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, необходимых для лечения COVID-19, идут закупки новых партий медикаментов.

Губернатор также поручил организовать производство медицинского кислорода на базе имеющихся промышленных мощностей края.

Прорабатываются варианты открытия таких производственных линий в Буденновске и Невинномысске. Сейчас медицинские организации Ставрополья используют кислород, производимый в Новороссийске.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одна из первых тем – ситуация с крупным пожаром, произошедшим накануне в многоквартирном жилом доме по улице Пригородной в краевой столице.

Глава региона поручил оперативно подготовить необходимые документы для выплаты компенсации жильцам пострадавших квартир.

Мы в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/ ВКонтакте: https://vk.com/kpstav Одноклассники: https://ok.ru/stavkp Facebook: https://www.facebook.com/kpstav