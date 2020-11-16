Губернатор поручил оказать помощь пострадавшим от пожара в Ставрополе

Губернатор Ставрополья провел еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одна из первых тем – ситуация с крупным пожаром, произошедшим накануне в многоквартирном жилом доме по улице Пригородной в краевой столице.

Глава региона поручил оперативно подготовить необходимые документы для выплаты компенсации жильцам пострадавших квартир.

Полностью утратившие имущество первой необходимости смогут получить по 100 тысяч рублей на члена семьи, в случае частичной утраты – по 50 тысяч рублей на человека. Также уже скоро выплаты по 10 тысяч рублей как пострадавшие от ЧП должны получить все жильцы горевшего дома.

Кроме того, Владимир Владимиров поручил провести все необходимые ремонтные работы. По словам градоначальника Ивана Ульянченко, уже в понедельник, 16 ноября подрядчик вышел на объект.

- Наша задача помочь людям в этой непростой ситуации: компенсировать понесенные имущественные потери, отремонтировать пострадавшее жилье. Все необходимое для этого надо сделать очень быстро, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Специалисты проведут экспертизу, которая определит перспективы дальнейшей эксплуатации здания, где произошел пожар.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что жильцы дома в Ставрополе, пострадавшего от пожара, возвращаются в свои дома. Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что инцидент произошел 15 ноября в 6-этажном жилом доме номер 235/2 по ул. Пригородной. Там горели две квартиры.

Пострадали два жильца, их госпитализировали. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.