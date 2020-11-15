Пожар на Пригородной в Ставрополе 15 ноября 2020: ЧП проверяет прокуратура

Фото: МЧС по СК

Пожар на Пригородной в Ставрополе 15 ноября 2020 года: последняя информация после ЧП. "КП" следит за ситуацией и обновляет информацию.

Фото с места ЧП: МЧС России по СК

ЧТО ПРОИЗОШЛО

15 ноября в доме № 235/2 на улице Пригородной произошел пожар. Горели две квартиры на первом этаже. Пожарные эвакуировали 200 человек.

Источник "КП" уверяет, что пожар случился вследствие взрыва газового баллона. Сам дом не был газифицирован, жильцы пользовались электрическими плитами. Кто-то, однако, использовал газ в баллонах, чтобы экономить на свете.

Фото с места ЧП: "КП"

Пострадали три человека. Двух мужчин в срочном порядке доставили в больницу с тяжелыми ожогами. Еще одной женщине назначили амбулаторное лечение. В пресс-службе МЧС России по Ставропольскому краю также говорили о еще двух пострадавших, которые отказались от медицинской помощи и куда-то исчезли.

ОБНОВЛЕНИЕ НА ВЕЧЕР 15.11

Прокуратура выясняет обстоятельства ЧП. Доследственную проверку назначило СУ СКР по СК.

На месте заметили губернатора Владимира Владимирова, мэра Ставрополя Ивана Ульянченко и прокурора Ставропольского края Александр Лоренц.

- Обстоятельства происшествия уточняются. Оперативно будет определена пригодность здания для дальнейшего проживания, - рассказал Владимиров.

- Развернут пункт временного размещения в 11 школе, чтобы люди не мерзли. Автобусы прямо сейчас отвозят желающих в школу, - написал Ульянченко.