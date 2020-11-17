На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались 4 пациента

Еще четыре пациентка скончались за сутки от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки диагноз подтвердился еще у 217 человек.

Число заболевших в регионе достигло 24809. Четыре пациента скончались за прошедшие сутки. Всего от коронавируса в крае умерло 485 человек.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Продолжается тестирование для выявления фактов заражения COVID-19.

За время пандемии на Ставрополье провели уже 832 тысячи таких исследований. Новые случаи заболевания берутся под медицинский контроль.

- Мы работаем сейчас над расширением коечного фонда для помощи больным коронавирусом, над созданием новых лабораторий для тестирования. Решаем вопрос о запуске в крае производства медицинского кислорода, - прокомментировал Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае откроют еще шесть лабораторий по тестированию на коронавирус.

Сейчас регион превышает недавно обновленную норму по числу тестов в сутки. Роспотребнадзор России требует проводить от 150 до 200 тестов в сутки на 100 тысяч населения. На Ставрополье этот показатель равен 221.