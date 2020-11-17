На дорогах Ставрополья ожидается резкий рост числа аварий

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотни мелких аварий, без пострадавших, прогнозирует ставропольская Госавтоинспекция в ближайшие дни по причине резкого ухудшения погодных условий.

Осадки в виде снега и дождя при нулевых и минусовых температурах, ухудшение видимости, ранние сумерки в разы увеличивают статистику ДТП в крае, именно в первые холодные дни. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Около 55% водителей еще не заменили летнюю резину на шины с зимним рисунком протектора. Соответственно, эти автомобилисты находятся в так называемой «группе риска», подвергая опасности на дороге не только себя, но и других участников дорожного движения.

Самим пешеходам важно помнить, что даже на переходе нужно убедиться, что водитель вас заметил и имеет возможность остановиться.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что наши читатели прислали видео первого снега, который выпал в Ставрополе. Он шел вместе с дождем после 19:00, уверяет автор ролика.

Мы в социальных сетях: Instagram: https://www.instagram.com/kpstav/ ВКонтакте: https://vk.com/kpstav Одноклассники: https://ok.ru/stavkp Facebook: https://www.facebook.com/kpstav