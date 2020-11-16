Появилось видео первого снега в Ставрополе

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Читатели "КП" прислали видео первого снега, который выпал в Ставрополе. Он шел вместе с дождем после 19 часов, уверяет автор ролика.

Согласно онлайн-карте "Яндекса", первый снег на Ставрополье выпал в Арзгирском районе в полдень. Позже дождь со снегом пошел в Ипатовском городском округе, Петровском и Апанасенковском районах. А обыкновенный дождь - в Шпаковском, Труновском, Грачевском, Красногвардейском и Новоалександровском районах, а также в Ставрополе и Михайловске. По словам местных жителей, осадки выдались незначительными.

Краевой Гидрометцентр предупреждает, что в ночь на 17 ноября в некоторых частях Ставрополья температура упадет до -2. Днем осадки продолжатся. Возможен сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду.