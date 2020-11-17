На Ставрополье за сутки с выздоровлением от COVID-19 выписали 610 человек

За время пандемии в регионе болезнь побороли 21080 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за последние сутки коронавирус подтвердился еще у 217 человек. Общее число выявленных в крае случаев заражения COVID-19 достигло 24809. В том числе 1942 – у детей, из которых 1788 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 21080 человек. 610 из них выписаны накануне после проведенных исследований. Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11003 человека.

Лечение в стационаре получают 1548 пациентов: в тяжелом состоянии – 239, в том числе 33 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 755. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с медицинского наблюдения 87628 человек. Лаборатории Ставрополья провели 832223 исследования на новую коронавирусную инфекцию.

В среднем за последнюю неделю проводится 6176 исследований в день. Охват тестированием составляет 221 человек на 100 тысяч населения. С начала распространения заболевания не удалось спасти 485 пациентов с подтвержденным диагнозом Covid-19.

В медицинских организациях края на 18% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе, и на 25% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за период осенних каникул провели тестирование на коронавирус более 20 тысяч школьных педагогических работников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

Так, Владимир Владимиров поручил организовать на этой неделе аналогичное тестирование и для персонала детсадов.

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