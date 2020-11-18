На Ставрополье прогнозируется гололед, снег, сильный ветер

Пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным Ставропольского гидрометцентра, в крае прогнозируются туман, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах – гололедица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по региону.

Пешеходам рекомендуют быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог. Водителям - снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Автолюбителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Жителям Ставрополья советуют сделать запас свечей или фонариков на случай перебоев в электроснабжении.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что из-за сильного снегопада в некоторых районах Ставрополья ограничено движение транспорта. Там сейчас дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника.