Снегопад и ветер осложняют ситуацию на автодорогах Ставрополья

Объем выпавших осадков и сильный боковой ветер усложняет работу снегоуборочной техники Фото: Александр ДЕНИСОВ

На автодорогах Ставрополья сложилась неблагоприятная ситуация для поездок на автотранспорте по причине снегопада, ветра, снежных переметов.

Объем выпавших осадков и сильный боковой ветер усложняет работу снегоуборочной техники.

Наиболее негативная ситуация наблюдается в Арзгирском, Апанасенковском, Левокумском, Красногвардейском районах, Новоалександровском, Ипатовском, Благодарненском городских округах.

Во избежание аварийных ситуаций, гибели и травматизма людей на дорогах, службой ГИБДД принято решение о введении 18 ноября временных ограничений для движения транспорта по ряду автодорог:

В Арзгирском районе, с 11:30 по автодороге : «Элиста – примыкание к автодороге «Дивное – Рагули – Арзгир»» с 91 по 101 км (участок вблизи с. Каменная Балка). Объезд возможен через с. Дивное.

В Ипатовском городском округе, с 12:00 по автодороге: «Астрахань – Элиста – Ставрополь», с 458 по 476 км (участок от поворота на с. Октябрьское до г. Ипатово). Объезд возможен через с. Октябрьское, г. Ипатово.

В Левокумском районе, с 13:30 по автодороге: «Левокумское – Турксад – Арзгир», с 24 по 60 км (участок между населенными пунктами Величаевское - Турксад).

В Благодарненском ГО, с 14:30 по автодороге: «Журавское – Кучерла – Красный Маныч», с 57 по 72 км (участок от с. Алексеевское до границы с Туркменским районом).

На этих участках автодорог дежурят экипажи ДПС, работает снегоуборочная техника.

Автомобилистам настоятельно рекомендуется воздержаться от поездок по указанным направлениям, вплоть до улучшения погодных условий и снятия ограничений. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по данным Ставропольского гидрометцентра, в крае прогнозируются туман, гололед, налипание мокрого снега, порывистый ветер 15-20 м/с, метель, на дорогах – гололедица. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России по региону.