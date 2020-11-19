На Ставрополье осудили главу отдела противодействия коррупции МВД

В Ставропольском крае прошел суд над бывшим начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Невинномысску. Ефима Мироненко обвиняли в покушении на мошенничество.

Как рассказали в пресс-службе регионального СКР, высокопоставленный ранее полицейский сказал жителю Невинномысска, которого проверяли на причастность к преступлению, что вопрос можно решить «мирно» без возбуждения уголовного дела. И это будет стоить 2 млн рублей. При получении денег Мироненко задержали.

Судья приговорил его к 3 годам тюрьмы условно и выписал штраф 300 тысяч рублей.