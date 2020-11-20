На Ставрополье спасатели круглосуточно вытаскивают автомобили из снежных заносов

Фото: пресс-служба ПАСС СК

Ситуация на трассах в результате непогоды продолжает оставаться нестабильной. Так, спасатели села Дивного уже двое суток без устали выезжают на помощь людям на трассах.

Накануне они спасли водителя от переохлаждения. У мужчины в районе моста у пруда Школьного в селе Манычском сломалась машина.

Из-за низкой температуры и близости водоема водитель автомобиля моментально начал замерзать. И, позвонив по номеру «112», вызвал на помощь спасателей.

Пассовцы отбуксировали сломанный автомобиль в село Дивное и отогрели владельца машины, напоив его горячим чаем. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

Спасатели ПАСС СК напоминают: откажитесь от поездок на длительные расстояния без необходимости! В случае возникновения чрезвычайных происшествий на трассе незамедлительно вызывайте экстренные службы по номеру «112»!

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