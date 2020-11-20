В Казани умер бывший иерарх Ставропольской и Владикавказской епархии

Бывший иерарх Ставропольской и Владикавказской епархии Феофан умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

На момент смерти духовному лидеру было 73 года. Последние несколько лет он был митрополитом Казанским и Татарстанским. В Казани уже готовятся проститься с умершим.

Свои соболезнования выразил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

- Для нас, жителей края, он запомнился многолетним высоким трудом во имя веры и на благо людей. Будучи иерархом Ставропольской и Владикавказской епархии, владыка Феофан приложил много сил для укрепления согласия и мира в нашем обществе. Принимал активное участие в духовной жизни Ставрополья. Снискал глубокое уважение людей, - написал губернатор.

Феофан приехал на Кавказ в 2003 году. За время работы в сане иерарха он крестил несколько десятков тысяч жителей Северной Осетии. Там он построил первый женский монастырь. Кроме того, он восстановил несколько монастырей на Ставрополье. Известен тем, что укрепил отношения между разными конфессиями в крае.