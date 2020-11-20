В Ставрополе нашли мужчину, изнасиловавшего прохожую

Фото: СКР России по Ставропольскому краю

На днях жителей Ставрополья шокировала новость о злоумышленнике, который изнасиловал в краевом центре женщину и скрылся.

Насильника все это время разыскивали правоохранители. Инцидент произошел утром 15 ноября возле одного из магазинов в городе Ставрополе. 31-летний мужчина напал на прохожую женщину, сначала избил, а потом изнасиловал ее.

После преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Жертвой маньяка оказалась 45-летняя женщина.

Следователям удалось найти злоумышленника. Им оказался 31-летний житель Шпаковского района, ранее судимый за аналогичное преступление и только что освободившийся из мест лишения свободы.

Против мужчины возбудили уголовные дела по статьям: «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

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