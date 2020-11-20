Жителя Ставрополья осудили за сокрытие 36 граждан Узбекистана

В Шпаковском районе осудили местного жителя, который скрывал в России 36 иностранцев. Его сообщник в международном розыске, передает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

С декабря 2018 по март 2019 года мужчины перевезли в Россию 36 граждан Узбекистана. Иностранцы жили в Михайловске и работали в теплицах. Сначала все рабочие были оформлены по закону. Но когда патенты на работу и пребывание в стране закончились, осужденный и его приятель не стали платить налог и скрыли сведения. За продление взымали по 3780 рублей за человека.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье "Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц". Михайловский районный суд дал пойманному местному жителю два года общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.