Ставропольцу вынесли приговор за избиение человека до смерти

В Туркменском районе осудили мужчину, до смерти избившего своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

В феврале обвиняемый, будучи пьяным, повздорил со знакомым. В ходе ссоры он нанес потерпевшему не менее пяти ударов локтем и еще два ногой. Все они попали в голову.

- В результате преступных действий виновного потерпевший скончался. Туркменским районным судом житель Ставрополья признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", - сказано в сообщении.

Мужчине дали 8 лет строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.