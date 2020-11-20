В центре Ставрополя начали собирать новогоднюю елку

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе 20 ноября на площади Ленина начали монтаж главной новогодней ели. Высота искусственного дерева – 25,5 м., диаметр – почти 11 м. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

У зеленой красавицы более трех тысяч пушистых веток со светодиодами красного, синего, белого и золотого цветов.

Всего свыше 130 тысяч огоньков. Украсят елку разноцветные игрушки, законченный образ придаст световая макушка «Роза Ветров».

Главная новогодняя ель порадует гостей и жителей Ставрополя уже к началу декабря. Совсем скоро компанию ей составит целая композиция из 33 елей поменьше и арт-объект буквы «Ставрополь».

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе завершен сезон фонтанов. Но три самых крупных из них переведут в зимний режим.

Иллюминацией засияют фонтаны на Александровской и Владимирской площадях, на Крепостной горе. На чашах смонтируют световые конструкции, имитирующие водные струи.