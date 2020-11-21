На Ставрополье за сутки 5 человек скончались от коронавируса

Иллюстративное фото Фото: Артем КИЛЬКИН

На Ставрополье 5 человек скончались от коронавируса за последние сутки. 685 пациентов выздоровели за тот же период. Суточный прирост — 223 зараженных. Подробнее с дневной статистикой по COVID-19 познакомил жителей губернатор Владимир Владимиров.

— Число выздоровевших от коронавируса растет ежедневно, и к сегодняшнему утру из-под наблюдения врачей выписаны уже 23 363 человека. Одновременно продолжается работа по тестированию, которая помогает выявлять новые случаи заболевания и пресекать цепочки передачи инфекции. Свыше 7 тысяч таких исследований проведено за прошедший день, а всего с весны — уже 860 тысяч, — пишет губернатор Ставропольского края в Instagram.

К несчастью пока наблюдаются тенденции к росту как количества летальных исходов, так и числа зараженных коронавирусом. И если в сентябре речь шла о 150 случаях в день, то сейчас их на 60-70 больше.