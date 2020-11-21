Четыре человека попали в реанимацию после ДТП с пьяным водителем в Кисловодске

Фото: УГИБДД МВД по Ставропольскому краю

Четыре человека попали в реанимацию из-за пьяного водителя, севшего за руль без прав. Серьезное ДТП произошло в Кисловодске. Подробности сообщает УГИБДД Ставрополья.

По данным дорожной полиции, пьяный водитель «десятки» не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где врезался в «двенадцатую». Авария произошла 20 ноября в 15:30 на проспекте Победы в Кисловодске.

Результатом безответственности стала трагедия: оба водителя и двое пассажиров оказались в реанимации ЦГБ Кисловодска. Медики борются за их жизни.

В управлении отметили, что пьяный водитель уже был лишен прав в 2019 году. Однако снова сел за руль. Дорожные полицейские ведут проверку: после выздоровления виновник будет наказан в соответствии с УК РФ.