В Дагестане арестованы трое полицейских, вымогавших 1 млн по сфабрикованному делу

Коррумпированным полицейским грозят длительные сроки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Трое коррумпированных полицейских арестованы Советским районным судом Махачкалы на два месяца. Дагестанских правоохранителей подозревают в мошенничестве, незаконном обороте наркотиков, фальсификации доказательств и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 1 августа двое сотрудников наркоконтроля решили поживиться за счет невиновного. Они задержали ранее судимого знакомого, у которого при обыске якобы нашли 7 граммов опия. Сверток с наркотиком сначала аккуратно положили в карман потерпевшего, а потом изъяли, но уже в присутствии понятых.

Сфабриковав дело, у испуганного мужчины потребовали 1 миллион рублей за свободу. К преступникам присоединился начальник 1-го отделения управления по контролю за оборотом наркотических средств МВД в Магарамкентском районе республики. В разговоре с ним попавший в сети коррупционеров дагестанец смог «сбить» цену взятки до полумиллиона.

Учитывая предыдущую судимость, потерпевший бросился искать деньги. Удалось занять 350 тысяч у близких — их он отдал подозреваемым, клятвенно обещая достать еще 150. К счастью, в дело вмешались сотрудники собственной безопасности МВД Дагестана и ФСБ. Коррупционеров задержали и арестовали.

— По результатам проверки в отношении сотрудников будет принято решение об увольнении из ОВД и привлечении к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а непосредственное руководство будет привлечено к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе республиканского МВД.

Теперь уже бывшим представителям власти грозят длительные сроки лишения свободы.