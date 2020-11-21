На Ставрополье запустят «Ласточку» из аэропорта Минвод в Кисловодск

«Ласточку» запустят из аэропорта Минвод в Кисловодск Фото: Тимур ХАНОВ

На Ставрополье «Ласточка» соединит аэропорт Минвод и Кисловодск. Экспресс обеспечит удобство прибывающих в край туристов. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Глава региона встретился новым начальником Северо-Кавказскои железной дороги Сергеем Задориным. Главной темой обсуждения стало пригородное ж/д сообщение.

— «Ласточки» точно продолжат курсировать по региону Кавказских Минеральных Вод. Как показало время, они хорошо вписались в транспортную систему, востребованы и у местных жителей, и у туристов. Среди перспективных направлении работы — запуск аэроэкспресса от аэропорта Минеральные Воды до Кисловодска, — заявил губернатор.

По словам Владимирова, считать вопрос решенным пока не стоит, однако власти договорились с главой Сергеем Задориным о сотрудничестве по данному вопросу.