В Ставрополе ко Дню матери горожан ждут онлайн-мероприятия

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Вся предстоящая неделя перед праздничной датой богата онлайн-мероприятиями. 27 ноября городские творческие коллективы порадуют жителей города музыкальной программой:

В 10:00 горожан ждет концерт детской школы искусств № 2 «Подарок самым близким». А в 13:00 начнется праздничный онлайн-концерт «Тепло сердец любимой маме». Его готовит Центр досуга и кино «Октябрь» на своей странице в Инстаграм @cdkoktober;

В 15:00 свой репертуар представит ансамбль песни терских казаков «Наследие» концертно-творческого объединения «Аккорд». Послушать исполнителей можно в Инстаграм-аккаунте Молодежный культурно-досуговый

центр «Мир», @mkdcmir;

В 18:00 детские творческие коллективы Ставропольского городского Дома культуры поздравят мам с праздником и подарят им музыкальные подарки в прямом эфире в Инстаграм-аккаунте Ставропольского городского Дома культуры @gdk_stavropol

В День матери, 29 ноября горожан ждет самая обширная программа: театрализованный онлайн-концерт «Прекрасен мир любовью материнской» на площадке молодежного культурно-досугового центра «Мир», @mkdcmir .

Так, в 12:00 на странице Центра молодежных инициатив «Трамплин», @stavtramplin, пройдет городская акция «Квиз-викторина. Праздничная».

В 12:00 детская школа искусств № 5, @dshi_5_stavropol подарит праздничный концерт «О, как прекрасно это слово - «мама»!». В 14:00 программу-поздравление «Для мамы я пою с любовью!» покажет концертно-творческое объединение «Аккорд», @akkord_st.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья призвал отказаться от проведения новогодних торжеств в краевых органах власти в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

– Сегодня самое главное – защитить здоровье людей. Поэтому разумным будет отметить новогодние праздники в семейном формате, без проведения торжественных мероприятий, – прокомментировал Владимир Владимиров.

Губернатор также дал установку по отмене массовых новогодних мероприятий в территориях главам муниципальных образований Ставрополья.