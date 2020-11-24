Губернатор Ставрополья рекомендовал отказаться от новогодних корпоративов из-за коронавируса

Также обсуждена возможность проведения новогодних утренников в детских образовательных организациях Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Губернатор Ставрополья обратил особое внимание на выполнение мер профилактики в период предстоящих зимних праздников.

В этом контексте Владимир Владимиров высказался против проведения новогодних торжественных мероприятий в органах власти края и рекомендовал отменить такие мероприятия и на муниципальном уровне.

Рекомендация по отмене новогодних корпоративов также дана руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории Ставрополья.

– С учетом непростой ситуации с коронавирусом, мы отменяем новогодние мероприятия в краевых органах власти, и призываем всех последовать этому примеру, – сказал Владимир Владимиров.

Также обсуждена возможность проведения новогодних утренников в детских образовательных организациях.

Губернатор поручил правительству края вместе с Роспотребнадзором разработать отдельные рекомендации по их безопасному проведению.

Решение о формате проведения краевой благотворительной Новогодней елки для детей, нуждающихся в особой социальной поддержке, и талантливых детей, будет принято в первой декаде декабря с учетом эпидемиологической ситуации.

При этом губернатор поручил проработать альтернативные сценарии поздравления детей – без проведения массовых мероприятий в случае ухудшения эпидситуации на Ставрополье.

Напомним, еще 226 жителей Ставрополья заразились коронавирусом за сутки. Также за прошлый день жертвами болезни стали 4 пациента. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего в нашем крае от инфекции скончались 515 человек. Число зараженных достигло 26357. За последние сутки выздоровели – 128. А за весь период пандемии – 23696.