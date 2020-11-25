Губернатор Ставрополья рассказал, вернутся ли школы на дистанционное обучение

Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

Губернатор Ставрополья провел рабочую встречу с министром образования края Евгением Козюрой.

Напомним, школы края приступили к работе в очном формате после продленных до двух недель осенних каникул. До начала учебной четверти все учителя прошли тестирование на COVID-19.

Проведена дезинфекция помещений, проверка работоспособности оборудования для термометрии и обеззараживания воздуха.

Образовательные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами.

Одной из тем встречи стали перспективы возвращения школ в дистанционный формат работы.

Владимир Владимиров подчеркнул, что получает много обращений от жителей края как в пользу применения такой меры, так и против нее.

- Решение может быть принято только исходя из текущей эпидобстановки. Сегодня «показаний» для таких действий в масштабах края нет. Число заболевших педагогов и учеников меньше, чем в прошлом месяце, - отметил губернатор.

По словам министра, лишь менее 3% ставропольских школьников сейчас не посещают занятия в связи с действием в отдельных классах карантинных мер по коронавирусу или ОРВИ.

Вместе с тем, для всех желающих остается доступной возможность проходить образовательную программу в «домашнем» формате. На сегодняшний день такой формой обучения воспользовались 0,6% учащихся 9 классов и 0,7% учеников 11-х классов.

- Такая опция должна быть сохранена и в дальнейшем. Родители должны иметь возможность написать заявление и перевести ребенка на домашнее обучение, – прокомментировал губернатор.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 222 человек. За весь период пандемии – 26579.

За прошлый день скончались еще пять пациентов. Губернатор Ставрополя выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Всего за период пандемии жертвами болезни стали 520 человек.