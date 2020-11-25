На Ставрополье юрист пыталась пронести в колонию телефоны, спрятав их в колготки

Теперь женщине самой грозит наказание Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Каких только «запрещенных посылок» не видели сотрудники исправительных колоний Ставрополья. Каждый раз посетители этих мест удивляют своими ухищренными способами.

Так, на днях правозащитница пыталась пронести в СИЗО два мобильных телефона. Во время досмотра с использованием металлодетектора, у женщины изъяли сотовые трубки. Мобильные были спрятаны в нательных колготках.

Юрист посетила следственный изолятор в качестве общественного защитника для оказания помощи обвиняемому.

Теперь женщине самой грозит наказание. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСИН.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье в колонию строгого режима пытались передать наркотики в репчатом луке. Запрещенную посылку выявили во время досмотра продуктовой передачи.

Так, в головках репчатого лука были обнаружены спрятанные ухищренным способом шесть прозрачных полимерных свертков, внутри которых сдержался героин, а также один сверток синего цвета с гашишем.