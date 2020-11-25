В Ставрополе пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

Фото: https://vk.com/lizaalert_stav

В Ставрополе жителей просят помочь в поисках нуждающегося в медицинской помощи мужчины.

Пропал Максим Жуков, 1978 года рождения. Приметы: рост - 172 см, крупного телосложения, волосы рыжие, глаза серые.

Мужчина был одет в зеленую спортивную куртку с капюшоном, темно-синие брюки и синие резиновые тапки.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит всех, кто что-либо знает о его местонахождении, позвонить по телефонам 8 (800) 700 54 52 или 112.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения Терлецкого Андрея Васильевича, 19.05.1972 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, 17 октября Терлецкий ушел из дома в Ставрополе по ул. Доваторцев, д. 53/3. До настоящего времени он домой не вернулся.