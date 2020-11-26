В Ставрополе следователи разыскивают пропавшего мужчину

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Следователи просят ставропольцев помочь в поисках безвестно исчезнувшего Ковалева Константина Анатольевича, 11.04.1977 года рождения. По этому факту возбуждено дело по статье «Убийство».

Мужчина ушел из дома в Ставрополе, по ул. Ленина, д. 347. До настоящего времени он домой не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления СКР России по Ставрополью.

Приметы пропавшего: рост 180 см., худощавое телосложение, лицо худощавое вытянутое, глаза карие.

Следователи СКР обращаются ко всем гражданам, обладающим информацией о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить об этом по телефонам 8 (8652) 26-37-10 или в полицию на короткий номер 02.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе жителей просят помочь в поисках нуждающегося в медицинской помощи мужчины.

Пропал Максим Жуков, 1978 года рождения. Приметы: рост - 172 см, крупного телосложения, волосы рыжие, глаза серые.