На Ставрополье экс-руководители газовой компании ответят за коммерческий подкуп

Фото: пресс-служба СКР России по Ставрополью

Бывший заместитель директора по оперативному учету газопотребления ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Павел Гриднев и бывший исполнительный директор АО «Минераловодская газовая компания» Сергей Харьков стали фигурантами уголовного дела.

Они подозреваются в коммерческом подкупе, посредничестве в коммерческом подкупе. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью.

По данным ведомства, в октябре Гриднев получил от одной из организаций через посредника Харькова коммерческий подкуп в размере 200 тысяч рублей от заранее обещанных 2 миллионов рублей.

Эти деньги предназначались за принятие выгодного для вышеуказанной организации решения о порядке начисления потребления природного газа.

Сейчас следователи продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.