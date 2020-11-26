Жителям Ставрополья рассказали, что делать, если установленный диагноз вызывает сомнения

На Северном Кавказе услуга доступна в городах Ессентуки и Черкесск у таких врачей-экспертов, как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, флеболог, терапевт

Часто установленный диагноз вызывает сомнения у пациента, а назначенное лечение не помогает. Что делать в таких случаях? Или же, нужна консультация узкопрофильного специалиста, которого нет в городе, где живет больной.

Часто бывает, что в этом же населенным пункте нет профильного стационара, а больной нуждается в госпитализации.

Специально для таких случаев компания «Инвитро» разработала новый сервис для пациентов «Второе мнение», который позволяет получить консультацию высококвалифицированных практикующих врачей из ведущих клиник России дистанционно, в полном соответствии с законом о телемедицине.

Для получения второго мнения вам необходимо обратиться на прием к врачу «Инвитро». Врач проведет осмотр, соберет анамнез, назначит необходимые анализы и исследования, а после отправит все результаты исследований и собранную историю болезни на рассмотрение врачу-эксперту. В течении 5 рабочих дней врач-эксперт внимательно рассмотрит историю пациента, прокомментирует диагноз и анамнез, ответит на вопросы лечащего врача, подготовит подробное заключение и передаст его врачу «Инвитро».

После получения заключения лечащий врач пригласит вас на повторную бесплатную консультацию.

Если по итогам консультации вам потребуется госпитализация в профильный стационар, то врач «Инвитро» поможет необходимым образом оформить документы для госпитализации в одно из ведущих медицинских учреждений России с использованием полиса ОМС.

Сейчас можно получить консультацию у таких врачей-экспертов, как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, онкогинеколог, онколог-проктолог, флеболог, терапевт, а также у детских специалистов - эндокринолог, уролог, микрохирург, гинеколог, гастроэнтеролог. В ближайшее время можно будет проконсультироваться у кардиолога, онколог-маммолога, гинеколога-эндокринолога и у других узкопрофильных специалистов.

В марте 2020 года проект начал работать в четырех медицинских центрах компании в Московском регионе: в Дмитрове, Наро-Фоминске, Коломне и Электростали. Пилотным направлением стала педиатрия. В настоящее время услугу «Второе мнение» в можно получить более чем в 10 городах России.

На Северном Кавказе услуга доступна в городах Ессентуки и Черкесск у таких врачей-экспертов, как акушер-гинеколог, эндокринолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог, флеболог, терапевт.

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