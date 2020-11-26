После встречи Генпрокуратуры с жителями Северного Кавказа организованы проверки

Заместитель генерального прокурора России Андрей Кикоть провел прием жителей Ставрополья, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни и Ингушетии. Встреча прошла в онлайн-режиме, передает прокурор Главного управления Генеральной прокуратуры РФ в СКФО и ЮФО Елена Усачева.

Прием прошел 26 ноября по поручению президента России Владимира Путина. Большая часть обращений касались вопросов ЖКХ, медицины и природоохранного законодательства, а также законодательства в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

- В ходе приема Андреем Кикотем гражданам даны соответствующие разъяснения действующего законодательства, по поступившим жалобам организованы проверки, результаты их проведения взяты на его личный контроль, - сказано в сообщении.