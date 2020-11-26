Власти Ставрополя разрешили магазинам не обслуживать покупателей без маски

Мэрия Ставрополя объяснила, почему предприниматели могут не обслуживать посетителей без маски. Тему подняли на встрече бизнесменов с властями.

Разъяснил ситуацию сотрудник Роспотребнадзора. По его словам, магазины могут мотивировать отказ в обслуживании законодательством.

- Это не будет являться нарушением потребительских прав, потому что имеет разумный характер и направлено на защиту жизни и здоровья неопределённого круга лиц, - пишет администрация.

Власти города также напомнили, что отказ от ношения СИЗ грозит штрафом в рамках первой части 20.6.1 статьи КоАП РФ. Мэрия отметила, что готова вместе с бизнесом консультировать ставропольцев, отвечать на вопросы и пояснять необходимость соблюдения масочного режима.