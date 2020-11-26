Дума Ставрополья приняла региональный бюджет на 2021 год

Фото: Дума Ставропольского края

Краевая Дума приняла региональный бюджет на 2021 год. Этот вопрос стал основным на заседании парламента 26 ноября, сказано в сообщении.

Перед заседанием Ставрополье получило дополнительное финансирование в 5,9 млрд рублей. Эти деньги пойдут на выплаты семьям с детьми и другие социальные направление.

Согласно поправкам в бюджет, доходы казны составят 129,6 млрд рублей, расходы - 133,5 млрд рублей. А дефицит соответственно - около 3,9 млрд рублей. Государственный долг останется на прежнем уровне - 36,4 млрд рублей. На национальные проекты направят около 16,5 млрд рублей, из которых более 4,5 млрд - краевые средства.

Депутаты отмечают, что бюджет 2021 года сохранит социальную направленность. Около 70% средств уйдут на развитие социальной сферы. Около 6 млрд рублей потратят на постройку 14 детсадов, трех школ, 10 спортивных объектов и шести учреждений здравоохранения. 10,3 млрд рублей направят в дорожный фонд, из них 30% выделят на дороги местного значения.

- Несмотря на непростую экономическую ситуацию, бюджет остается социально направленным. Для всех, кто работал над главным финансовым документом, было важно обеспечить социальные гарантии жителям и поддержку экономике края. В 2021 году также перед нами стоит задача по выполнению нацпроектов, поддержке предприятий и организаций малого и среднего бизнеса, да и в целом, необходимо стабилизировать краевую экономику и вернуть позитивные показатели, - прокомментировал итоги принятия бюджета председатель краевой Думы Геннадий Ягубов.

В Краевой Думе отметили, что перед слушанием проект бюджета был проработан в комитетах парламента и на заседаниях вместе с Правительством СК.