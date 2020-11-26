В Ставрополе СКР проводит проверку по факту смерти двух человек при пожаре

Инцидент произошел 26 ноября в одном из домов в хуторе Грушевом. После тушения пожара там обнаружили тела проживавших в нем

63-летнего мужчины и 66-летней женщины с термическими ожогами.

По данному факту проводится доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба СКР России по Ставрополью. По предварительным данным, пожар произошел из-за возгорания масляного обогревателя.

Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, опрашивают очевидцев происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.