Суд запретил выводить землю из природоохранных зон на Ставрополье

Ставропольский краевой суд поддержал иски 407 человек о признании регионального закона "Об особо охраняемых природных территориях" недействительным. Заявители считали, что он не соответствует иному правовому акту, который имеет большую юридическую силу. Об этом сообщает источник "КП" в правоохранительных органах.

По оспариваемому закону, власти могли ликвидировать особо охраняемые природные территории, меняя их границы.

13 августа суд не удовлетворил требование отменить закон. Решение оспорили, и 26 ноября его все-таки отменили. По делу принято новое решение, по которому административные исковые требования удовлетворены.