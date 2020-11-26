В Ставрополе при странных обстоятельствах пропал 11-летний школьник

Михаил Байрамуков. Фото: МВД по СК

В Ставрополе объявили поиск 11-летнего школьника Михаила Байрамукова, передает пресс-служба МВД России по Ставропольскому краю.

26 ноября, около 13 часов, мальчик вышел гимназии в Юго-западном районе Ставрополя. Михаил перестал выходить на связь. Приметы мальчика: рост - 155 сантиметров, плотный, на вид 11 лет. Последний раз видели в желто-песчаном пальто ниже колена, с черной сумкой.

- На поиски несовершеннолетнего ориентирован весь личный состав полиции краевого центра - наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции, - сообщает пресс-служба полиции.

Если вы располагаете информацией о местонахождении школьника, то звоните по номерам: (8652) 30-50-70, 02 (с мобильного 102). Кроме того, можно обратиться в отдел полиции №3 на улице Балахонова, 13а.