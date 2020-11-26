Поиски пропавшего в Ставрополе 11-летнего школьника завершены

Фото: МВД по СК

В Ставрополе завершились поиски 11-летнего школьника Миши Байрамукова, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

- В Ставрополе установлено местонахождение несовершеннолетнего Михаила Байрамукова. Ранее на поиски ребенка был ориентирован весь личный состав полиции краевого центра – наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции, представители поискового отряда «Лиза Алерт». В настоящее время мальчик передан законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает, - сообщает полиция.

Поиски школьника начались 26 ноября. Около 13 часов мальчик вышел из гимназии в Юго-западном районе Ставрополя и пропал. Его нашли вечером того же дня.