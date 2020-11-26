Режим самоизоляции для пожилых на Ставрополье продлили до 10 декабря

Иллюстративное фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье продлили режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет. Ограничение действует до 10 декабря, сообщил Владимир Владимиров в социальных сетях.

Продление самоизоляции объяснили сложной эпидситуацией в Ставропольском крае.

- Такая ограничительная мера была принята в нашем крае одной из первых ещё весной этого года. Начиная с лета, мы принимаем решение о её продлении каждые две недели, в зависимости от эпидемиологической обстановки. К сожалению, как видите, она пока кардинально не улучшается. Поэтому ситуация с режимом самоизоляции для жителей края из основной группы риска остаётся прежней, - пояснил губернатор.

По состоянию на 26 ноября на Ставрополье выявили 26807 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровлением закончили 23968, а смертью - 526.